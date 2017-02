Porta Genova, aperto il nuovo passaggio pedonale

Gli studenti occupano i binari di Porta Genova (inserita in galleria)

È realtà il nuovo passaggio ciclopedonale nella stazione ferroviaria Milano Porta Genova, che collega via privata Bobbio e via Voghera. In pochi mesi Rete Ferroviaria Italiana e FS Sistemi Urbani (società entrambe del Gruppo FS Italiane) hanno completato il nuovo passaggio. Da oggi cittadini e residenti possono spostarsi fra i due quartieri di Porta Genova e zona Tortona/Savona della città in breve tempo e in massima sicurezza, senza barriere architettoniche, a piedi e in bicicletta.

La nuova passerella ciclopedonale è stata inaugurata oggi, presenti Giuseppe Sala, Sindaco di Milano, Marco Granelli, Assessore alla Mobilità, Gabriele Rabaiotti, Assessore ai Lavori pubblici, Cristina Tajani, Assessore al Commercio, Carlo De Vito, AD FS Sistemi Urbani, Vincenzo Macello, Direttore Produzione della Lombardia di Rete Ferroviaria Italiana, Santo Minniti, Presidente di Municipio 6 e Federico Gordini, Presidente dell’associazione Zona Tortona Savona – Confcommercio Milano.

Il nuovo attraversamento ciclopedonale dei binari è stato realizzato su richiesta del Comune di Milano in base agli accordi in corso per l’uso temporaneo degli ex scali ferroviari milanesi.

Per rispettare e valorizzare le caratteristiche storico-architettoniche del luogo, in particolare del muro storico sul lato di via Tortona, sono stati aperti due varchi nella muratura a circa 80 metri dalla stazione di Porta Genova e del ponte di ferro. Le vie di accesso al passaggio, su entrambi i lati, via Ventimiglia e via Tortona, sono state riqualificate dal Comune al fine di renderle accessibili anche a persone con disabilità e l’illuminazione è stata raddoppiata.

Intitolato alla stilista milanese Elvira Leonardi Bouyeure, da oggi si chiamerà “Passaggio Biki” dal soprannome – che vuol dire birichina – dato alla creatrice da Giacomo Puccini. Nata nel 1906 lavora tra gli anni Quaranta e Sessanta e fonda il suo atelier, antesignana del made in Italy, nella città oggi capitale della moda. Fra le tante donne vestite da lei anche Maria Callas. Amava la ricchezza della decorazione e la moda cinquecentesca, ma negli ultimi anni di attività, verso il 1970, lancia una moda più sobria e inventa gli abiti da sera in tweed.

E domani, a partire dalle 11, il passaggio aprirà al quartiere e all’intera città con una grande festa cui partecipano anche il Mudec-Museo delle Culture e Base Milano, con un palinsesto ricco e variegato e la partecipazione di Pier Paolo Pitacco, direttore artistico di Rolling Stone Italia che a Milano vive e lavora proprio nel quartiere Tortona-Savona, e che per l’occasione ha realizzato a titolo gratuito il nuovo logo dell’Associazione di Zona.

Si partirà con un brindisi e degli assaggi, che verranno offerti a tutti i partecipanti proprio all’interno del nuovo percorso. Con il Mudec sarà organizzata una “Passeggiata alla scoperta del quartiere Tortona” (visita guidata gratuita fino ad esaurimento posti con punto di ritrovo alle 15.30 davanti al passaggio a raso). Gli intervenuti al tour potranno, poi, visitare gratuitamente la collezione permanente del museo e accedere alle mostre temporanee con un biglietto ridotto.

BASE Milano festeggerà con una giornata di giardinaggio artistico, passeggiate, laboratori per bambini e musica. Nella struttura di via Bergognone 34 ci sarà il mercato dei fiori di FiordiTortona, una video installazione che racconta la storia dell’ex Ansaldo e di Base, workshop creativi e, al bar con cucina, un cocktail speciale ispirato al quartiere.

Nel corso dell’intero week-end rimarrà aperta la Bocciofila Montevideo e saranno molti gli esercizi commerciali a praticare sconti, tra boutique, librerie, caffè e negozi di parrucchieri-estetica, mentre verranno offerti piccoli omaggi e rinfreschi a chi pubblicherà sulle proprie pagine social con l’hashtag #tortonasavona.