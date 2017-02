Portatile o sul televisore, Nintendo ci riprova con una nuova console

Foto varie

Dopo due anni di attesa interminabile, rumor di insider più o meno attendibili, smentite, contro-smentite, discussioni sui forum di tutto il web, finalmente Nintendo ha svelato al mondo la sua nuova console da gioco: Nintendo Switch.

Il progetto è stato presentato ufficialmente il 13 gennaio 2017 attraverso una live tenutasi a Tokyo, dopo un breve video teaser pubblicato su Youtube ad ottobre che aveva acceso gli entusiasmi degli appassionati.

Con questa nuova console, Nintendo si propone di rivoluzionare nuovamente il mercato dei videogiochi attraverso una nuova strategia che cerca di riconquistare il mercato mainstream dopo i risultati di vendita sotto le aspettative di WiiU, sfruttando il successo ottenuto dal filone portatile della linea 3DS e DS, e strizzando comunque l’occhio al mercato casual che aveva prodotto la moda mondiale del Wii, la console dei controlli di movimento.

Qui la versione italiana della presentazione:

L’obiettivo della compagnia giapponese è infatti quello di unire l’utenza portatile e home, attraverso un’unica console appunto “ibrida” che accontenti ogni tipologia di giocatore, ossia una console portatile abbastanza potente da essere in grado di riprodurre giochi ad alto budget da home console in qualunque momento, dovunque e con chiunque (“Play anytime, anywhere, with anyone”).

La particolarità di questa console, infatti, è quella di permettere di giocare direttamente sul televisore, staccare la console dalla base collegata alla TV, e continuare la partita fuori casa ovunque si voglia. La console include poi, incorporati ed estraibili ai lati dello schermo, due controller chiamati Joy-con, simili ai Wiimote (i telecomandi di Nintendo Wii), ma nettamente più avanzati grazie alle ultime tecnologie sul mercato, come la tanto vociferata HD Rumble, in grado di dare percezioni tattili senza precedenti attraverso vari tipi di vibrazione.

Questi controller permettono così di sfruttare i controlli di movimento come in epoca Wii, ma allo stesso tempo consentono con una sola console di poter giocare in mobilità con un amico, ognuno con un Joy-con in mano.

La console comprende inoltre uno schermo touch capacitivo in HD da 6.2” a 720p di risoluzione, con la possibilità di giocare agli stessi titoli fino a 1080p su TV (si vocifera inoltre che sfrutti la tecnologia detta “a feedback aptico”, che rende l’esperienza touch il più vicina possibile alla pressione di tasti fisici).

Insomma, si tratta di una console che eredita e migliora la maggior parte delle innovazioni che la compagnia di Kyoto ha gradualmente importato con le sue console precedenti.

Nintendo ha poi rivelato varie caratteristiche tecniche per i più smanettoni: -la console monta un chip Tegra NVIDIA custom;

-durata della batteria: 2,5-6 ore;

-possibilità di collegare fino a 8 console contemporaneamente;

-possibilità di pubblicare sui social immagini e video;

-servizio online a pagamento, che comprende una chat vocale in-game tramite app mobile, e un servizio di giochi gratuiti al mese simile a quello della concorrenza, ma che pesca dalla sterminata libreria delle sue console precedenti;

-console region free, cioè in grado di funzionare con tutti i giochi pubblicati in ogni mercato;

-possibilità di ricaricare la console tramite presa USB Type-C;

-più di 100 giochi in sviluppo;

-supporto di ogni software house presente nel panorama videoludico. Tra i giochi annunciati, da ricordare sono: -The Legend of Zelda Breath of the Wild

– Mario Kart 8 Switch Edition

– Skyrim Definitive Edition

– Splatoon 2

– ARMS

– 1-2 Switch

– Fire Emblem Warriors

– Super Mario Odyssey

– Xenoblade Chronicles 2

La console verrà lanciata worldwide il prossimo 3 marzo al prezzo di 299-329€ (a seconda dei vari stati).

In occasione della campagna pubblicitaria, che a differenza del passato pare più orientata ad un pubblico adulto, Nintendo ha organizzato uno showcase di prova aperto al pubblico a Milano tutti i giorni dall’1 al 18 febbraio. All’evento sarà possibile giocare i titoli di prossima uscita, come l’attesissimo The Legend of Zelda Breath of the Wild.

Per i dettagli, qui il comunicato ufficiale.