Post-verità ed iper-informazione: una serata per capire

vero falso

Una serata dedicata al giornalismo contemporaneo e al rapporto coi social media. E’ questo che il Circolo Gagarin di Busto Arsizio propone per venerdì 3 marzo in occasione dell’edizione 2017 del festival Filosofarti.

L’incontro è volto ad indagare criticamente i fenomeni generati dalla diffusione digitale delle informazioni, grazie a giornalisti di pluriennale esperienza. Post-verità, “bufale”, clickbaiting: cosa sign cano questi problemi e come ci si propone di affrontarli, ripensando il modo in cui le notizie vengono da una parte scritte e dall’altra recepite. Interverranno Rosy Battaglia di Cittadini reattivi, Giulia Balducci de il Post e Marco Giovannelli di VareseNews; a moderare l’incontro ci sarà Alessandro Leonardi di NeverWas Radio.

La serata si terrà venerdì 3 marzo alle ore 21 presso il Circolo Gagarin di via Galvani 2bis a Busto Arsizio. L’ingresso è gratuito e riservato ai soci ARCI, con la possibilità di iscriversi al momento.

Gli ospiti:

Rosy Battaglia, giornalista freelance e blogger, è la fondatrice di Cittadinireattivi, progetto di crowd- sourcing journalism su salute, ambiente e legalità premiato da Fondazione Ahref nel 2013. Le sue inchieste sono state pubblicate su Wired Italia, Nòva Il sole 24 ore e Donna Moderna. È docente di giornalismo civico al Master in Analisi, prevenzione e contrasto della criminalità organizzata e della corruzione di Pisa e collabora con la cattedra di Comunicazione Pubblica dell’Università di Salerno.

Giulia Balducci, giornalista, ha studiato a Milano, a Bologna e in Francia e ha una laurea specialistica in Letteratura Contemporanea; ha insegnato italiano in una scuola per stranieri e ha lavorato per l’Uni- versità di Bologna. Attualmente collabora con Il Post.

Marco Giovannelli, laureato in Scienze politiche e Scienze delle comunicazioni, dal 1996 ha iniziato a occuparsi di Internet e di giornalismo fondando VareseNews. Collabora con diverse testate nazionali e conduce laboratori di Giornalismo digitale presso l’Università dell’Insubria e presso il Master di Gior- nalismo dello