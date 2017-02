Potature in via Lido, divieto di sosta e di transito

Foto varie

Arriva la primavera, ed è tempo di potature, ma per farlo bisogna avere lo spazio fisico per muoversi e la possibilità di lavorare in tutta sicurezza (immagine di repertorio).

Per questo nel prossimo 16 e 17 febbraio la polizia locale di Luino ha disposto alunne variazioni della circolazione nell’area interessata, vale a dire la via Lido e il parcheggio del Porto Lido, il porto nuovo.

I provvedimenti che interessano gli automobilisti sono quindi due: l’istituzione del divieto di transito e del divieto di sosta sulla via Lido con rimozione forzata di tutti i veicoli dalle 8.00 alle 18.00 di giovedì 16 febbraio.

Poi il divieto di sosta dalle 8.00 alle 18.00 del parcheggio presso il Porto Lido del 16 e del 17 febbraio, venerdì.