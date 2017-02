Potenziamento della rete idrica, lavori in centro

Foto varie

Sono partiti ieri i lavori di potenziamento della rete idrica cittadina in Via XV Agosto in programma dal 6 febbraio al 31 marzo 2017.

In un’ordinanza del 4 febbraio scorso la polizia locale fa il punto dei provvedimenti legati alla circolazione.

In una prima fase dei lavori “in via XV Agosto, da Piazza Risorgimento a Piazza Garibaldi dal 6 febbraio al 31 marzo è consentita la modifica della circolazione veicolare e pedonale in prossimità dei vari luoghi di intervento ad eccezione dei giorni di mercoledì, sabato e domenica, giorni in cui deve essere garantita la regolare circolazione dei veicoli e dei pedoni in condizioni di sicurezza, così come l’insediamento dei banchi del mercato settimanale”, si legge nell’ordinanza.

In via XV Agosto da Piazza Risorgimento sino all’intersezione con via Vittorio Sereni “è invece istituito il temporaneo divieto di sosta e di transito per tutti i veicoli dalle 7.30 alle 18.00 dal 27 febbraio al 7 marzo prossimi ad eccezione dei giorni di mercoledì, sabato e domenica, giorni in cui deve essere garantita la regolare circolazione dei veicoli e dei pedoni in condizioni di sicurezza, così come l’insediamento dei banchi del mercato settimanale”.

Sulla questione è intervenuto nella mattinata di oggi, martedì, anche il vice sindaco Alessandro Casali: «Ci siamo impegnati e stiamo continuando a farlo per rendere meno impattante il cantiere riguardante l’intervento di Aspem sulla viabilità cittadina – afferma Casali – Gli interventi seguiranno un che ha avuto inizio ieri. Terremo sempre informati i cittadini sull’andamento dei lavori e sulle diverse possibilità di sosta. Le condizioni meteorologiche influiranno sul crono programma dei lavori».