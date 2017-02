Pranza usando il tricolore come tovaglia, denunciato cittadino tedesco

bandiera italiana tricolore

Ha rubato una bandiera italiana dall’edicola della stazione, l’ha stesa per terra e l’ha usata come tovaglia sulla quale ha consumato il suo pranzo. Nel tardo pomeriggio di ieri i carabinieri di Busto Arsizio hanno denunciato per il reato di vilipendio alla bandiera un cittadino tedesco, senza fissa dimora, incensurato, 55enne.

I carabinieri, durante lo svolgimento del normale servizio perlustrativo, nel piazzale antistante la stazione ferroviaria di Busto Arsizio, hanno notato un soggetto che stava consumando generi alimentari e sostanze alcoliche, seduto sul marciapiede in prossimità del monumento equestre a Dell’Acqua, utilizzando, con evidente finalità oltraggiosa, la bandiera nazionale italiana come “tovaglia”.

I successivi accertamenti hanno consentito di appurare che l’uomo poco prima aveva rubato il tricolore da una apposita asta portabandiera esposta all’esterno dell’ “edicola tabacchi” della stazione ferroviaria.

I carabinieri, infine, hanno restituito il tricolore al legittimo proprietario attendendo, peraltro che il vessillo tornasse esposto.