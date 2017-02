“Prigionieri per ore dei numerini dell’Enel”

Foto varie

C’era Fantozzi che aveva la nuvoletta dell’impiegato, e ci sono i clienti dell’azienda elettrica che vogliono parlare con un ufficio che si organizzano e per passare il tempo si fanno un selfie e lo inviano a Varesenews.

Succede infatti che oggi, lunedì 27 febbraio si rivolge alla redazione di Varesenews il signor C.O. (le iniziali le mettiamo per una questione di privacy) che chiede di poter sfogarsi per una situazione che suo malgrado lo vede coinvolto.

“Devo ridiscutere la mia posizione contrattuale con l’azienda e stamattina ho preso il numerino, il B – spiega . Gli uffici aperti al pubblico sono quelli di via Sanvito Silvestro e hanno due tipologie di fila. La A, e la B, appunto. Ora, sono tre ore che assieme ad altri utenti siamo qui in questo ufficio e non sappiamo più che fare: vediamo proseguire gli ingressi negli uffici per le lettere A, mentre noi siamo qui, fermi”.

Niente di grave, certo, tant’è che nella foto qualcuno abbozza anche un sorriso. Ma un po’ di nervosismo nel racconto al telefono traspare, oltre alla scocciatura di dover sobbarcarsi l’onere dell’attesa.