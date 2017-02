Primo soccorso pediatrico, un video distribuito nelle scuole

Lezioni di primo soccorso per il Soccorso Alpino

«Quello che presentiamo è un progetto molto importante che si inquadra nell’attuazione della legge regionale sul primo soccorso pediatrico. La prevenzione nelle nostre politiche regionali ha un ruolo centrale e in questo caso fornire agli addetti ai lavori e ai genitori come intervenire in una situazione di emergenza, come l’ostruzione delle vie aeree, molto diffusa in nei bambini piccoli, può essere fondamentale per salvargli la vita».

Lo ha detto l’assessore al Welfare di Regione Lombardia Giulio Gallera intervenendo in video conferenza alla conferenza stampa di presentazione, organizzata, questa mattina, nella sede dell’Ufficio territoriale regionale

(Utr) di Brescia, del progetto ‘Salvare un bambino: guida alle manovre di disostruzione pediatrica’.

VIDEO DISTRIBUITO IN ASILI - L’iniziativa, nata da una collaborazione tra Regione Lombardia e Areu, consiste nella realizzazione di un video dedicato agli insegnanti delle scuole dell’infanzia e ai genitori dei bambini che le frequentano, e

che sarà distribuito in tutti gli asili e asili nido della Lombardia. L’obiettivo è fornire alcune indicazioni di primo soccorso utili su cosa fare o non fare in caso di emergenze nei bambini, in particolare nelle situazioni a ‘rischio di soffocamento’.

IMPEGNO REGIONE – “Vogliamo – ha aggiunto Gallera- che i nostri cittadini sappiano che il personale al quale affidano i propri piccoli e’ preparato anche a gestire situazioni di emergenza. Per questo attraverso la nostra legge regionale andiamo a premiare, attraverso incentivi, le strutture che consentiranno al proprio

personale la partecipazione a corsi di formazione, tenuti dal nostro personale di AREU, che consentano a figure strategiche, come lo sono in questo gli educatori di asili e asili nido, di essere sempre piu’ professionali”. (Lnews)