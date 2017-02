Pro Patria a Ciserano per ripartire

Varie tigrotti

Obiettivo: dimenticare Monza. Monza intesa la squadra che settimana scorsa al “Brianteo” ha sconfitto la Pro Patria 2-0 nel big match che poteva riaprire il campionato. Chiarimento doveroso dato che sulla strada dei tigrotti domenica 5 febbraio (ore 14.30) ci sarà il Ciserano di Aldo Monza, allenatore dei bergamaschi ed ex della gara.

La Pro Patria cercherà una vittoria per rialzare la testa dopo il ko in Brianza e tornare a mettere punti in classifica, per cercare di blindare il secondo posto e approfittare dei passi falsi della capolista.

Mister Roberto Bonazzi non potrà contare su Elia Bortoluz, espulso a Monza e squalificato per due giornate, e su Andres Garbini, fermato da un guaio muscolare. Tornerà invece a disposizione Riccardo Colombo che ha smaltito l’influenza.

Lo scacchiere biancoblu dovrebbe quindi prevedere ancora la difesa a tre, con Colombo, Zaro e Ferraro. Il centrocampo dovrebbe tornare a cinque con Disabato al centro, Arrigoni e Pedone mezzali, Piras e Barzaghi sulle fasce; in attacco invece Santana farà ancora coppia con Cappai.

Il Ciserano è l’incostanza fatta a squadra. Capace due settimane fa di fermare a domicilio la Virtus Bergamo vincendo 1-0, domenica scorsa ha perso male 2-0 contro l’Olginatese in casa. Per mister Monza mancheranno l’attaccante Matteo Ghisalberti, fermato da un problema al ginocchio, e il difensore Mirko Crociati, squalificato.

La diretta della gara è già attiva su VareseNews

5a giornata Girone B: Lecco – Cavenago Fanfulla; Ciliverghe Mazzano – Caravaggio; Ciserano – Pro Patria; Darfo Boario – Levico Terme; Dro – Olginatese; Monza – Grumellese; Pergolettese – Scanzorosciate; Seregno – Virtus Bergamo; Virtus Bolzano – Pontisola.

CLASSIFICA: Monza 54; Pro Patria, Pergolettese, Ciliverghe Mazzano 44; Virtus Bergamo 43; Seregno 33; Pontisola 32; Caravaggio 30; Darfo Boario, Grumellese 28; Ciserano 27; Dro 23; Olginatese 22; Scanzorosciate 20; Virtus Bolzano 18; Levico Terme 16; Cavenago Fanfulla, Lecco 14.