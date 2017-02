Pro Patria, due giornate di squalifica a Zaro

Varie tigrotti

La pessima domenica della Pro Patria ha lasciato cicatrici. Oltre a digerire la sconfitta contro il Ciliverghe, i tigrotti devono fare i conti con le altre brutte notizie.

Giovanni Zaro, espulso per proteste, ha rimediato due turni di squalifica. Sul fronte infermeria invece, sembra poter rientrare capitan Mario Santana, che ha rimediato una botta alla coscia, mentre per Josip Santic saranno gli esami strumentali a documentare meglio il problema alla caviglia.

Da tenere in considerazione anche le condizioni di Riccardo Barzaghi, Andres Pablo Garbini e Alex Pedone, non al meglio ma recuperabili per domenica (26 febbraio ore 14.30 allo “Speroni” contro il Pontisola).

Per il Pontisola mancheranno due elementi, entrambi squalificati: Davide Sangalli e Andrea Basanisi.

Al termine della partita di domenica prossima si festeggeranno i 98 anni della Pro Patria con i festeggiamenti al Pro Patria Museum, sotto la tribuna centrale dello stadio.