Pro Patria, due turni di squalifica per Bortoluz

Varie tigrotti

Non è stato un bel rientro quello di Elia Bortoluz. Il giovane attaccante della Pro Patria, fuori da metà dicembre per infortunio (si era fatto male nel corso della gara dell’11 dicembre contro l’Olginatese), è tornato in campo domenica scorsa nella sconfitta in casa del Monza, ma la sua gara è durata appena 13 minuti (entrato al 10′ della ripresa, espulso al 23′).

Il giudice sportivo ha punito l’attaccante con due turni di squalifica, che sconterà saltando le gare in casa del Ciserano e contro la Virtus Bolzano.

In vista del prossimo impegno di campionato (domenica 5 febbraio in casa del Ciserano), mister Roberto Bonazzi si affiderà così un undici molto simile a quello che è sceso in campo al “Brianteo”; dovrebbe tornare a disposizione Riccardo Colombo dopo aver smaltito l’influenza.