Pro Patria, sfida d’alta classifica a Ciliverghe

Varie tigrotti

Sarà un match d’alta classifica quello che andrà in scena domenica 19 febbraio (ore 14.30) a Mazzano, dove il Ciliverghe ospiterà la Pro Patria. I tigrotti vogliono confermarsi seconda forza del campionato e devono invertire il trend negativo degli scontri diretti in trasferta.

Mister Roberto Bonazzi potrà contare sulla quasi totalità della rosa, con i rientri di Andres Pablo Garbini e Alex Pedone dagli infortuni e di Elia Bortoluz dalla squalifica. L’unico assente per la trasferta bresciana dovrebbe essere Andrea Casiraghi. Sarà 3-4-3 o 3-5-2? La risposta probabilmente si avrà solo a pochi istanti dall’inizio della gara. Sicuramente non mancherà Mario Santana, che sta vivendo forse il miglior momento della stagione e ha trovato la via del gol con maggiore continuità e mettendo a segno reti pesanti.

Tutti presenti anche per mister Emanuele Filippini, che potrà contare sulla solidità a centrocampo dell’ex Paolo Vignali e sulla prolificità in attacco di Francesco Galuppini e Alessandro Bertazzoli. I due hanno combinato finora 30 gol (16 Galuppini, 14 Bertazzoli di cui due nella gara di andata) aiutando il “Cili” ad essere il secondo miglior attacco del Girone B con 49 reti, solo uno in meno della capolista Monza, 14 in più rispetto ai 35 della Pro Patria.

SERIE D GIRONE B – 7a GIORNATA: Lecco – Scanzorosciate; Ciliverghe – Pro Patria; Darfo Boario – Olginatese; Dro – Caravaggio; Monza – Levico Terme; Pergolettese – Virtus Begamo; Pontisola – Grumellese; Seregno – Ciserano; Virtus Bolzano – Cavenago Fanfulla.

CLASSIFICA: Monza 58; Pro Patria, Pergolettese 50; Ciliverghe 47; Virtus Bergamo 44; Seregno 37; Pontisola, Caravaggio 36; Grumellese 31; Darfo Boario 30; Ciserano 27; Dro 26; Scanzorosciate 23; Olginatese 22; Virtus Bolzano 18; Levico Terme, Lecco 17; Cavenago Fanfulla 15.