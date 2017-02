Pro Patria, vietato sottovalutare la Virtus Bolzano

Varie tigrotti

La Pro Patria deve continuare la propria corsa in classifica, per blindare il secondo posto e cercare di portare pressione alla capolista Monza. Domenica 12 febbraio (ore 14.30) allo “Speroni” arriverà la Virtus Bolzano per una sfida sulla carta abbordabile per i Tigrotti.

Ecco, la maggiore difficoltà per la squadra di mister Roberto Bonazzi sembra proprio essere quella di non sottovalutare l’avversario.

La Pro Patria dovrebbe scendere in campo con il 3-4-2-1 (o 3-4-3) e alle spalle di Santana che dovrebbe giocare ancora da attaccante centrale, insieme a Gherardi potrebbe tornare dal primo minuto Mauri. Ancora out Bortoluz, che sconterà il secondo turno di squalifica, e Garbini, acciaccato.

Saranno sei gli assenti per la Virtus Bolzano di mister Luca Lomi, tre squalificati (Romeo, Majdi e Kaptina) e tre infortunati (Tenderini, Timpone e Kiem). Gli alto atesini arrivano da tre sconfitte di fila, cinque nelle ultime sei, ma nel mentre ha fatto uno scalpo eccellenza, passando sul campo della Pergolettese 1-0.

SERIE D – GIRONE B – 6a GIORNATA: Caravaggio – Ciserano; Cavenago Fanfulla – Darfo Boario; Grumellese – Lecco; Levico Terme – Pergolettese; Olginatese – Seregno; Pontisola – Monza; Pro Patria – Virtus Bolzano; Scanzorosciate – Dro; Virtus Bergamo – Ciliverghe Mazzano.

CLASSIFICA: Monza 57; Pro Patria, Pergolettese 47; Virtus Bergamo, Ciliverghe Mazzano; Pontisola 35; Seregno 34; Caravaggio 33; Darfo Boario 29; Grumellese 28; Ciserano 27; Dro 26; Olginatese 22; Scanzorosciate 20; Virtus Bolzano 18; Levio Terme, Lecco 17; Cavenago Fanfulla 14.

La diretta di VareseNews è già attiva (link). Potrete commentare in diretta o interagire con gli hashtag #propatriavirtusbolzano e #direttavn via Instagram e Twitter.