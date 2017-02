Pro Patria sul velluto contro la Virtus Bolzano: 2-0

Varie tigrotti

Tre punti facili per la Pro Patria, che con poco sforzo supera 2-0 una Virtus Bolzano ridotta all’osso tra squalifiche e infortuni. I tigrotti gestiscono con personalità ritmi e possesso palla per tutto l’incontro, sbloccano al 35’ del primo con una bella punizione di Santana, raddoppiano con Mauri al 40’ e nella ripresa amministrano abbassando i ritmi e non rischiando mai. Tre punti vitali anche per la classifica, con il passo falso del Monza (0-0 a Pontisola) che permette ai tigrotti di accorciare a -8 dalla vetta.

FISCHIO D’INIZIO – Pro Patria in cerca di tre punti contro una Virtus Bolzano in emergenza con ben sei assenti tra infortunati e squalificati. Mister Roberto Bonazzi si affida ancora alla difesa a tre, con Colombo, Zaro e Ferraro davanti a Monzani. A centrocampo Disabato e Arrigoni sono i centrali, mentre Piras e Barzaghi sono gli esterni. In attacco Gherardi e Mauri alle spalle di Santana, schierato come punta. Per i bolzanini, mister Luca Lomi schiera il 4-1-4-1 con Hofer unica punta.

IL PRIMO TEMPO – Sin dai primi minuti appare chiaro che la Pro Patria è di un’altra categoria rispetto al rimaneggiato Virtus Bolzano. I tigrotti mantengono per la quasi totalità del tempo il possesso palla, anche se nei primi minuti non riescono a trovare gli spazi nel chiuso 4-1-4-1 della Virtus. La gara si sblocca al 35’ quando Colombo subisce fallo al limite dell’area e Santana realizza mettendo all’incrocio con una facilità fuori dal normale. Passano 5’ e la Pro Patria raddoppia: azione da manuale palla a terra, Gherardi serve Mauri in profondità che sigla il 2-0 infilando il portiere avversario in uscita.

LA RIPRESA – Anche nel secondo tempo non cambia la trama del match, con la Pro Patria che mantiene quasi esclusivamente il possesso palla. Gestendo ritmi e velocità del gioco i tigrotti non creano molte occasioni, ma non permettono agli ospiti di uscire dalla metà campo. Al 16’ Barzaghi calcia male di sinistro da dentro l’area sfiorando palo e terzo gol. La gara prosegue senza sussulti fino al triplice fischio dell’arbitro.

TABELLINO

Pro Patria – Virtus Bolzano 2-0 (2-0)

Marcatori: al 35’ pt Santana (PP), al 40’ pt Mauri (PP).

Pro Patria (3-4-2-1): Monzani; Colombo, Zaro, Ferraro; Piras, Arrigoni (dal 9’ st Scanu), Disabato, Barzaghi; Gherardi, Mauri (dal 22’ st Cappai); Santana (dal 30’ st Santic). A disposizione: Gionta, Angioletti, Scuderi, Tondini, Triveri, Casiraghi. All.: Bonazzi.

Virtus Bolzano (4-1-4-1): Masha; Munerati, Padovani, Desimone, Danieli; Niang; Bustamante, Cremonini, Clementi, Koni (dal 1’ st Bolinoli); Hofer. A disposizione: Giorgi, Maglione, Scudier, De Min, Perri. All.: Lomi.

Arbitro: sig. Centi di Viterbo (Pio Aucello e De Angelis).

Note: giornata nuvolosa, terreno in discrete condizioni; Calci d’angolo 6-2; Ammoniti: Mauri, Scanu, Gherardi, Santana per la Pro Patria; Bustamante, Niang, Bolinoli per la Virtus Bolzano. Recupero: 2’ + 3’.