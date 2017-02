“Problemi al sistema informatico: saltano gli appuntamenti”

visita dell'assessore regionale all'ospedale di cuasso

Un guasto informatico e il servizio salta. Tutti a casa. Il Comitato sorto in difesa dell’Ospedale di Cuasso ha scritto una lettera aperta alla Direzione dell’ASST Sette Laghi lamentando i disservizi a cui è costretta da alcuni giorni l’utenza: « Avevamo scritto lo scorso giovedì 26 Gennaio perché erano tre giorni che il sistema informatico del cup di Cuasso NON funzionava. Nonostante le ripetute telefonate e mail inoltrate dal personale preposto, l’assistenza non è arrivata a risolvere il guasto. Anche oggi, come quasi in tutto il mese di gennaio ultimo scorso, dobbiamo riscontrare un disservizio informatico presso il Cup di Cuasso»

A distanza di una settimana, oggi, 3 febbraio, il Comitato ha scritto nuovamente perché i disguidi informatici hanno costretto alcuni utenti a tornare a casa e a non avere la prestazione medica prenotata: « Abbiamo raccolto le sacrosante dimostrazioni, degli utenti molto arrabbiati di quanto avvenuto, e del personale preposto che ha dovuto sopportare le pesanti lamentele senza poter intervenire sul disguido spiegano in una nota i rappresentanti del Comitato Gian Battista Seresini, Angelo Ferrarello e Fernando Buzzi – I responsabili dei Cup e del Servizio Informatico Aziendali sono al corrente di quanto sta avvenendo a Cuasso. Ci rammarica constatare che , non solo non hanno risolto il problema, ma nemmeno rispondono alle numerose e tempestive sollecitazioni interne.

Ora, di fronte al susseguirsi dei disagi inflitti all’utenza e al personale, ci sorge un dubbio che non ci si trovi di fronte a semplici disservizi, ma che invece le evidenti inadempienze facciano parte di quei comportamenti – sempre da noi denunciati – messi in atto da diversi settori organizzativi aziendali per aggravare la situazione e spingere sempre più in basso il nostro Ospedale».

Il timore è quello di un costante e progressivo impoverimento del presidio per allontanare gli utenti : « Denunciamo ancora una volta come questa Azienda insista in atteggiamenti e azioni come se il Presidio di Cuasso debba chiudere a breve. Ribadiamo che Cuasso è tutt’ora operativo e pertanto va considerato una importante risorsa per il territorio supportandolo di tutti i servizi necessari al suo funzionamento».