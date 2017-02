Prodotti umbri a ruba, i dipendenti de La Quiete raccolgono 3500 euro

Varie dai comuni

I dipendenti de La Quiete erano in piazza oggi, domenica, per aiutare le vittime del terremoto del 24 agosto 2016. La vendita di oggi per solidarietà è andata benissimo, prodotti esauriti con largo anticipo e 3500 euro raccolti a favore delle popolazioni terremotate dell’Umbria.

Durante tutta la giornata hanno venduto prodotti, a prezzo di costo, della tradizionale norcineria Umbra raccogliendo una cifra consistente. L’iniziativa si è svolta in piazza del Podestà con il patrocinio del Comune di Varese e accompagnati dalla ONLUS “Queen of Peace”.