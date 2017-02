Foto varie

Un percorso di progettazione partecipata per la nuova biblioteca rionale di via Odazio che coinvolga cittadini, associazioni e comitati del quartiere Lorenteggio – Giambellino.

Questo il cuore dell’avviso pubblico “Progettiamo la biblioteca del futuro”, promosso dal Comune di Milano e inserito all’interno del più ampio progetto di riqualificazione del quartiere Lorenteggio-Giambellino al centro dello stanziamento dei fondi europei Pon-Metro, assegnati alla città metropolitana di Milano.

L’avviso ha lo scopo di individuare un operatore cui affidare la realizzazione di un percorso di ascolto e coinvolgimento con cittadini residenti nel quartiere, utenti e operatori dell’attuale sede della biblioteca, associazioni, comitati e operatori sociali e culturali attivi, che porti alla definizione delle linee di indirizzo per la progettazione della nuova biblioteca rionale.

L’aggiudicatario avrà il compito di raccogliere casi-studio significativi sulle nuove tipologie di biblioteca pubblica – in particolare esperienze che documentino il passaggio dal modello tradizionale di luogo deputato alla sola distribuzione di libri a luogo di socialità, dove le persone sono al centro -, realizzare workshop, incontri pubblici, focus group per ascoltare le esigenze e individuare così le funzioni della nuova biblioteca, realizzare un seminario aperto alla cittadinanza per restituire i risultati del percorso di partecipazione e favorire l’interazione tra la comunità degli abitanti e le organizzazioni coinvolte.

Dovrà inoltre pianificare gli spazi della Biblioteca e il suo inserimento nel contesto urbano ed elaborare alcune linee guida complessive per la riqualificazione o la nuova realizzazione di biblioteche rionali, che saranno utilizzate successivamente dall’Amministrazione comunale.

Sono ammessi a partecipare operatori economici iscritti alla Camera di Commercio, industria e artigianato che possano contare su un’equipe composta da esperti di progettazione e gestione di processi di riqualificazione urbana e da un ingegnere o un architetto con esperienza nella progettazione e direzione lavori di nuova costruzione e riqualificazione di edifici destinati a biblioteca.

Il valore economico dell’affidamento è pari a 32mila euro e la presentazione delle offerte dovrà avvenire entro il 13 marzo.