Progetto didattica digitale e innovativa, Malnate prima in Lombardia

Le foto di Malnate

Gli spazi della scuola secondaria di primo grado “Nazario Sauro” diventano atelier creativi. È stata pubblicata la graduatoria dei 1.873 progetti che saranno finanziati a livello nazionale attraverso i 28 milioni messi a bando nel 2016 per innovare gli spazi didattici nella scuola del I ciclo.

La classifica della Lombardia indica che, su 433 progetti presentati, 263 ottengono il finanziamento e che quello dell’Istituto Malnate, diretto con passione ed efficienza dal dottor Lucio Valli, è il primo classificato.

Il sindaco di Malnate, Samuele Astuti, dichiara: «È un risultato di prestigio e un riconoscimento alla grande qualità umana e professionale del personale dell’Istituto Comprensivo di Malnate. La grande sinergia fra Comune, scuola, famiglie e agenzie educative del territorio fa sì che i progetti presentati producano un alto valore aggiunto per la comunità. Lo strepitoso risultato raggiunto contribuirà sicuramente a creare un ambiente sempre più idoneo a favorire i processi di apprendimento in un’ottica di innovazione».

Da parte della scuola i ringraziamenti vanno alla commissione di alfabetizzazione digitale che ha redatto il progetto (in particolare alla professoressa Mattioni e al professor Costa), all’ufficio di segreteria che sostiene i gravosi processi amministrativi, contabili e di rendicontazione che i bandi comportano, alla dottoressa Bianchi di Educational Team per la coprogettazione e all’Amministrazione Comunale, che ha sempre assicurato e realizzato gli interventi strutturali necessari negli edifici scolastici per realizzare i progetti per i quali l’Istituto ha concorso.