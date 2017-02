Promox SpA prima azienda varesina a ottenere l’”Eco Passport”

Foto varie

ECO PASSPORT by OEKO-TEX® è una sorta di passaporto che apre alle imprese un futuro sostenibile.

Promox SpA di Leggiuno (VA) è la prima azienda della provincia di Varese a ottenere la certificazione “ECO PASSPORT by Oeko-Tex®” emessa dal Centro Tessile Cotoniero e Abbigliamento SpA (Centrocot) di Busto Arsizio, l’unico organismo italiano autorizzato a rilasciare le certificazioni Oeko-Tex® .

Con questa certificazione, l’attenzione di OEKO-TEX® si sposta lungo la filiera del processo produttivo tessile e abbigliamento e accessori e offre la garanzia che i prodotti e gli ausiliari acquistati dai produttori non contengano sostanze nocive.

Il riconoscimento è stato attribuito a Promox SpA, impresa varesina che dal 1985 opera nel settore dei perossidi organici utilizzati anche come catalizzatori nella produzione di bottoni.

«Come Camera di Commercio – dice il presidente Giuseppe Albertini –, guardiamo con grande attenzione lo sviluppo dell’attività di Centrocot verso i prodotti chimici e ausiliari. Il tessile-abbigliamento è un settore che vanta una solida tradizione sul nostro territorio. Grazie anche a iniziative come queste il Sistema Moda Varese, con le sue eccellenze, riesce tuttora a mantenere competitività sui mercati di tutto il mondo. Stiamo parlando di oltre 2mila imprese, che occupano circa 16.500 collaboratori. Un patrimonio da preservare, anzi valorizzare!».

Il presidente di Centrocot, Mario Montonati, sottolinea poi «L’importanza della sostenibilità dell’intera filiera produttiva a sostegno del consumatore e si complimenta con l’azienda perché è solo con il coinvolgimento della filiera della “chimica” che si garantisce un tessile sostenibile nel tempo»

ECO PASSPORT by OEKO-TEX® fornisce alle imprese gli strumenti per garantire ai consumatori che le sostanze utilizzate nei prodotti siano realizzati in linea con la sostenibilità di processo, conciliando aspetti di protezione ambientale e di salute e sicurezza dei lavoratori.