Pronti con l’ombrello, weekend con la pioggia

Foto di Clara Comolli

Febbraio inizia con la pioggia. Anche il primo weekend del mese sarà infatti caratterizzato da precipitazioni e nuvole.

Secondo le previsioni del Centro geofisico prealpino, sabato 4 febbraio sarà molto nuvoloso o coperto con deboli piogge intermittenti, in progressivo spostamento verso Est nel pomeriggio. Limite neve su Alpi e Prealpi in calo verso 800-1000m. In serata sarà invece probabilmente asciutto.

Un po’ meglio il clima per domenica 5 febbraio. Nella notte e al primo mattino ci saranno schiarite, in giornata nuvoloso e alcune piogge con limite neve su Valtellina e Orobie in calo fino a 600m.