Pronti i primi due passaggi pedonali con i LED

Gallarate

Garantire maggiore sicurezza agli utenti deboli della strada. Va in questa direzione l’installazione dell’illuminazione a led su due attraversamenti pedonali di grande passaggio.

(foto d’archivio)

I due nuovi impianti in via piazza Risorgimento angolo via Roma e in via Buonarroti in prossimità di largo Reiser (incrocio con via Parini), saranno in funzione a partire da domani sera, martedì 28 febbraio. Si tratta di una tecnologia molto performate: la luce proiettata è più intensa, ma allo stesso tempo non disturba e non abbaglia gli automobilisti. Anche i costi di gestione per l’amministrazione comunale costituiscono un vantaggio: sono infatti decisamente inferiori rispetto a quelle riconducibile alla vecchia tecnologia.

«Una delle priorità di questa amministrazione – spiega l’assessore ai Lavori pubblici Paolo Bonicalzi – è la sicurezza stradale. L’impegno mio e degli uffici è perciò quello di aumentarne il livello, anche attraverso una illuminazione più adeguata di alcune strade. I due punti sui quali siamo intervenuti, oggetto anche di segnalazioni da parte dei cittadini, richiedevano una soluzione che abbiamo individuato in questi impianti. Non ci fermeremo certo qui, non a caso sempre restando in tema di “protezione” degli utenti deboli della strada, stiamo portando avanti il progetto insieme al campione Ivan Basso: il due volte vincitore del Giro d’Italia ci ha sottoposto delle proposte che stiamo valutando. Si tratta di soluzioni innovative rivolte ai ciclisti, finalizzate a migliorare la percorribilità delle strade gallaratesi».