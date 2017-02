Qual è la vera UYBA? La risposta con Casalmaggiore

Futura Volley Uyba 2016 2017

Settimana importante per la Unet Yamamamy di coach Marco Mencarelli, attesa da un doppio appuntamento di campionato: mercoledì sera le farfalle giocheranno in trasferta al PalaRadi di Cremona contro la Pomì Casalmaggiore (inizio partita ore 20:30) mentre domenica torneranno sul taraflex del Palayamamay contro la Savino del Bene Scandicci (ore 18).

Due partite importanti per la classifica, per dimostrare di essere definitivamente uscite dalla crisi che ha fatto perdere per strada punti preziosi e in sostanza per scoprire qual è la vera natura della squadra biancorossa. Quella perdente e deludente che ha sbattuto contro le ultime due in classifica o quella brillante e concreta che ha detronizzato Bergamo? A Cremona, dall’altra parte della rete, Pisani e compagne troveranno una squadra che non vince dal 30 gennaio e che ha sete di tornare al successo, anche perché è pur sempre la regina d’Europa in carica.

I tifosi biancorossi potrebbero rivedere in campo sia Vasilantonaki sia Stufi: le farfalle potrebbero infatti finalmente ritornare, anche se solo per qualche minuto, al gran completo come non accade dal girone di andata.

La Pomì, reduce dalla sconfitta di domenica a Conegliano, presenterà in campo l’ex Carli Lloyd al palleggio in diagonale con la forte croata Samanta Fabris; al centro c’è la collaudata coppia Stevanovic – Gibbemeyer, in banda la varesina Lucia Bosetti con Valentina Tirozzi (in ballottaggio con Anastasia Guerra), mentre il libero titolare è la solida Imma Sirressi.

QUI CLUB ITALIA

Anche le giovani di coach Lucchi saranno impegnate mercoledì sera in campionato: per la Crai c’è la difficile trasferta a Scandicci, dove dovranno fare a meno della palleggiatrice titolare, Alessia Orro. L’azzurra sta infatti recuperando dall’infortunio alla mano che l’ha costretta a uscire dal campo prima del tempo nella partita contro Bolzano.

Rispetto al turno di andata, a guidare la panchina delle toscane ci sarà il nuovo tecnico, Mauro Chiappafreddo che potrebbe schierare in campo la neo centrale Luisa Casillo (proveniente dalla A2 Palmi) in coppia con Valentina Arrighetti, la regista Giulia Rondon, l’opposto Havlickova e in attacco, oltre alla brasiliana Adenizia, una tra Mejiners e Loda. Infine il libero, Merlo.

LE FORMAZIONI

Pomì Casalmaggiore – Unet Yamamay Busto Arsizio

Casalmaggiore: 1 Bacchi, 2 Garcia, 3 Lloyd, 4 Peric, 5 Sirressi, 6 Turlea, 8 Gibbemeyer, 9 Bosetti, 10 Gibertini, 12 Guerra, 13 Fabris, 15 Stevanovic, 16 Tirozzi. All. Caprara.

Busto Arsizio: 2 Stufi, 3 Signorile, 4 Cialfi, 5 Spirito, 6 Fiorin, 7 Witkowska (L), 8 Martinez, 11 Vasilantonaki, 13 Diouf, 14 Moneta, 15 Berti, 16 Negretti, 17 Pisani. All. Mencarelli.

Arbitri: Bellini e Rolla.

Savino Del Bene Scandicci-Club Italia CRAI

Scandicci: 1 Casillo, 2 Crisanti, 3 Zago, 4 Havlickova, 5 Adenizia, 7 Loda, 8 Merlo (L), 9 Cruz, 10 Giampietri (L), 12 Scacchetti, 13 Arrighetti, 14 Meijners, 17 Rondon. All. Beltrami.

Club Italia: 1 Enweonwu, 3 Perinelli, 4 Morello, 5 Lubian, 7 Ferrara, 8 Orro, 9 Piani, 10 De Bortoli (L), 11 Mancini, 12 Arciprete, 13 Melli, 14 Botezat, 15 Cortella, 17 Bulovic, 18 Egonu. All. Lucchi.

Arbitri: Saltalippi e Turtù.

Il programma (6a di ritorno): Novara- Conegliano, Casalmaggiore – Busto A., Modena – Monza, Scandicci – Club Italia, Bergamo – Montichiari, Bolzano – Firenze.