“Quale futuro per l’aula polifunzionale?”

Il futuro dell’aula polifunzionale finisce in consiglio comunale. L’interrogazione è stata presentata dal consigliere comunale di Uboldo Civica, Fabio Testi, e sarà discussa nella seduta di venerdì 3 febbraio.

Si tratta dell’aula polifunzionale di via per Origgio e dell’edificio comunale che la ospita, nel quale fino ad alcuni mesi fa erano ospitate le sedi di alcune associazioni uboldesi. «Con l’avvio dei lavori di riqualificazione del percorso pedonale verso il Cimitero, che hanno comportato anche l’eliminazione della rampa di accesso, le associazioni hanno ricevuto avviso di sgombero e la fruibilità dell’aula polifunzionale ha subito una parziale compressione – spiegano dalla lista Civica -. Alla luce dell’intenzione più volte annunciata di fare dell’aula la “casa dei talenti” uboldesi, gestita da una associaione privata, chiediamo quali sono i progetti dell’Amministrazione per la struttura e quando verrà ripristinata la piena fruibilità di uno spazio pubblico importante per la vita della comunità uboldese».