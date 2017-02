“Quando hai 17 anni” al cineforum delle Arti

cinema film pellicole locandine

Continua da parte del Cinema delle Arti la proposta del Cineforum. Dopo “I miei giorni più belli” presentato lo scorso autunno, giovedì 9 febbraio viene proposto un nuovo film francese dedicato al delicato mondo dell’adolescenza: è in programma “Quando hai 17 anni”, di André Téchiné, con Sandrine Kiberlain, Kacey Mottet Klein.

In un aspro villaggio tra le montagne della Francia sud-occidentale, Damien e Tom frequentano la stessa scuola. Potrebbero essere amici, ma non si sopportano. Si insultano, e quando le parole non sono abbastanza si picchiano. La madre di Damien, Marianne, è medico; il padre, pilota militare in missione. Tom è magrebino, figlio adottivo di una coppia di contadini che vive in una remota fattoria in mezzo alle montagne. Dopo molte difficoltà, la madre adottiva di Tom è nuovamente incinta, e dal momento che la sua gravidanza di presenta difficile, Marianne si offre di aiutarla accogliendo Tom in casa sua per il tempo necessario. Damien e Tom si trovano così a vivere sotto le stesso tetto…

Introduzione e commento sono, come ogni giovedì, affidati al critico cinematografico Angelo Croci. Le serate del cineforum sono accessibili con abbonamento o con biglietto singolo.