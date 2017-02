Quando Montale attraversò la frontiera di San Marino in modo rocambolesco

pittori, quadri, dipinti, sculture

Siamo nel 1950. Il confine tra Italia e San Marino è controllato da postazioni di blocco e polizia: il piccolo stato aveva appena aperto un casinò nonostante la contrarietà dell’Italia. In questo stesso anno Eugenio Montale vince la prima e unica edizione del Premio Letterario San Marino con un corpus di 47 poesie che andranno a comporre La bufera e altro, pubblicato poi nel 1956. Per ritirare il premio assai corposo di un milione di lire, Montale attraversa la frontiera in modo rocambolesco, a piedi, quasi come un clandestino.

Un episodio raccontato nell’installazione audio visiva, inedita, del duo sammarinese Rita Canarezza & Pier Paolo Coro, 47 AZIONI / EUGENIO MONTALE / 47 POESIE a cura di Alessandro Castiglioni che sarà inaugurata domenica 5 febbraio ore 18 presso lo spazio indipendente di Riss(e) Zentrum in via San Pedrino n. 4 a Varese.

Gli artisti raccontano questa storia attraverso un progetto installativo inedito, tra parola e immagine, in cui le 47 azioni/poesie prendono corpo nel frammentario e intenzionale ritaglio di brevi passaggi tratti dalle poesie di Montale, riconducendo l’intero lavoro ad una dimensione intima, sconosciuta e al tempo stesso sottratta all’intera vicenda. Si tratta di un attraversamento di confini, linguaggi e pratiche, come i molti attraversamenti che gli artisti stessi si sono trovati a compiere nei loro viaggi di ricerca. L’evento raccontato ha anche un più ampio potenziale simbolico, potrebbe parlare di territorialità, di identità e storia.

Rita Canarezza & Pier Paolo Coro vivono e operano a San Marino. La loro attività artistica si caratterizza per una specifica ibridazione tra ricerca nell’ambito antropologico, linguaggi documentaristici e pratica performativa. Il più grande e complesso progetto elaborato da Canarezza & Coro nel corso degli anni, a partire dal 2004, è Little Constellation: un network dedicato alla conoscenza e la diffusione della pratica artistica nei Piccoli Stati e nelle Micro Aree Geopolitiche d’Europa che conta la partecipazione di oltre quaranta partners in diciannove diversi paesi e l’adesione di oltre sessanta artisti. Tra le istituzioni presso cui hanno esposto ricordiamo: C.C.A. Center for Contemporary Art Kitakyushu, Kitakyush, Japan 1999, Manifesta 3, 2000, Istituto di Cultura Svizzero SIS, New York 2002, Careof/DOCVA, 2010; Moderne Grand – Duc Jean, Mudam, Luxembourg, 2011, dOCUMENTA(13) Kassel, 2012, National Gallery of Iceland, Reykjavik, 2013; Listen to the Sirens / Space for Contemporary Art, Gibraltar, 2014.

L’installazione audio-visiva 47 AZIONI / EUGENIO MONTALE / 47 POESIE sarà visibile fino al 19 marzo 2017, tutti i giorni su appuntamento chiamando al 335 8051151.

Zentrum a Varese è composto da tre spazi espositivi indipendenti: Riss(e), Yellow, Surplace + Anonimakunstalle. Riss(e) è un deposito temporaneo di opere, forme, idee, riflessioni, pensieri, incontri, cose per l’arte contemporanea, luogo collettivo di sensibilità e movimenti.

