Quarry Up apre le porte agli inventori nel digitale

Quarry Up è un incubatore di progetti innovativi basati sulle tecnologie digitali. Da prodotti fisici a combinazioni multimediali, app o sistemi, l’unico requisito è che siano progetti che esplorino le applicabilità e le potenzialità del digitale.

Il 24 marzo Quarry Up organizza “15 minutes to Jump“, un appuntamento dedicato a singoli ideatori o start up per un confronto professionale diretto sulla validità della loro idea o del loro progetto già strutturato.

Un’occasione speciale a porte aperte, per presentare i propri progetti a una platea di esperti negli ambiti del design, dell’ingegneria, del branding e digital. Sarà un’opportunità professionale per mettere alla prova la validità del proprio progetto.

Ogni team, start up o singolo ideatore avrà a disposizione 10 minuti di pitch speech per la propria presentazione e 5 minuti per domande e commenti da parte del team di esperti. C’è tempo fino a mezzanotte del 17 marzo per prenotare i propri 15 minuti.

Ci si iscrive a questo link e si riceverà successivamente conferma dell’orario a cui presentarsi alla sede di Quarry Up, presso lo Studio Volpi in via Giacomo Matteotti 17 a Carnago (VA).

Per ulteriori info è possibile visualizzare il regolamento sul sito di Quarry Up.

L’obiettivo, per chi ha orecchie per intendere, è chiaro: Studio Volpi con questo nuovo progetto vuole connettere le idee con chi ha la capacità di realizzare e con chi può finanziarle.

È l’occasione giusta anche per visitare la sede e per conoscere il team che aiuterà a sviluppare i progetti degli incubati. La sezione Jump In del sito (quarryup.com/jumpin) rimane comunque aperta alle pre-selezioni a distanza: anche chi vive più lontano o chi non potrà essere presente il 24 marzo può proporre un progetto e, successivamente, fissare un incontro o una conference call per presentarlo.