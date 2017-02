“Quell’autovelox nascosto: è tutto regolare?”

Buongiorno redazione

vorrei sottoporVi la visione di un video da me girato ieri mattina in quel di Osmate che documenta l’operato dei vigili comunali, loro e dell’apparecchio velox che hanno usato in mattinata.

La questione è questa: essendo lo strumento utilizzato a fine preventivo e non repressivo è possibile che questo fosse così ben nascosto come la volante? In fondo al rettilineo di via Roma. Nel video si vede benissimo. Loro dicono di aver messo l’avviso ma in realtà non era a terra ma posizionato su un palo ed hanno utilizzato gli stessi cartelli che in realtà sono quelli che devono restare fissi per indicare che su quella strada il prefetto ha rilasciato l’autorizzazione a installare velox, quindi per intenderci non hanno utilizzato quello removibile a terra che invece dovrebbe indicare che in quel momento è stato posizionato il rilevatore.comunque quello sul palo non era visibile da chi, come me, ha svoltato in vai Roma.

Ho già sottoposto ad un agente la questione che mi ha confermato la non correttezza della situazione. Ho provveduto ad informare il sindaco dal quale ad ora non ho ancora avuto risposta.

Inutile dire che essendo la macchinetta visibile all’ultimissimo momento molti automobilisti hanno improvvisamente frenato divenendo anche un pericolo per chi seguiva… insomma una situazione per nulla chiara.

Lettera firmata