Quintessenza torna sul palcoscenico con “Go Go Joseph”

La compagnia Quintessenza degli oratori di Somma Lombardo torna a calcare il Palcoscenico. Dopo i successi di Grease, di Hakuna Matata e In Fondo al Mar, il prossimo Marzo debutta con “Go Go Joseph“, un musical ispirato al racconto biblico “Giuseppe e i suoi fratelli” Genesi (37,50).

Quintessenza presenta uno spettacolo avvincente e divertente, dove non mancheranno i colpi di scena. Il 4 marzo col patrocino del Assessorato alla cultura del Comune Somma Lombardo e della Pro loco, ricomincerà una nuova avventura,