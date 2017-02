Massimo Bacchetta

Hanno trasmesso da Varese per tutta la giornata: più precisamente dal negozio “gemellato” Record Runners, in via Albuzzi 8.

Galleria fotografica Radio Popolare a Varese con Varesenews 4 di 16

Molti i conduttori della radio milanese che ha appena compiuto 40 anni – Massimo Bacchetta, Lele Liguori, Ira Rubini, Davide Facchini, Roberto Maggioni- ma anche molti gli ospiti: oltre al padrone di casa Massimo Bruno, da Ariele Frizzante dei Pay al presidente di Arcigay Giovanni Boschini, alla voce del Centro Geofisico prealpino Paolo Valisa.

Anche Varesenews, che compie quest’anno 20 anni, è stata protagonista con loro: con Stefania Radman, che oltre che redattrice del giornale on line è anche corrispondente da Varese di radio Popolare, Adelia Brigo, che si occupa di Musica ed eventi per il nostro giornale, al direttore di Varesenews, Marco Giovannelli.