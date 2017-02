radio popolare live a varese da record runners

Mercoledì 15 febbraio 2017 le trasmissioni di Radio Popolare andranno in onda da Varese: più precisamente, dagli spazi di Record Runners, in via Albuzzi 8, in pieno centro storico, circondati da dischi e cd, e ospitati da Massimo Bruno, uno dei fondatori di una storica radio libera – radio Varese – e il suo staff.

LA GIORNATA DI RADIO POPOLARE A VARESE

La giornata di radio Popolare a Varese comincia presto: alle 9.30 con “Zona mista” di Massimo Bacchetta, poi con Ira Rubini e il suo “Cult”, Lele Liguori con “Memos”, Cecilia Di Lieto con il suo “Considera l’armadillo” e poi la musica di “Jack” con Davide Facchini. Ospiti di Roberto Maggioni alle 18 alle 19.30 saranno invece Paolo Valisa del Centro Geofisico Prealpino e Marco Giovannelli, Direttore di Varese News. le trasmissioni, nonchè i contatti con gli ascoltatori e gli abbonamenti, proseguono poi fino alle 20.30.