Raffo e le poesie, aperitivo all’Ostello Casa Rossa

Giovedì 23 febbraio, a partire dalle 18.30, l’Ostello Casa Rossa di Laveno Mombello organizza e ospita un aperitivo letterario con il poeta Silvio Raffo.

Il poeta non sarà da “solo”. Ad accompagnare il suo reading le “bad girls” Dorothy Parker, Emily Bronte e Edna St. Vincent Millay, a dar vita ad una lettura coinvolgente, immersa in un’atmosfera informale e conviviale curata, per l’occasione, dallo staff dell’ostello.

Silvio Raffo è nato a Roma e residente a Varese. Autore di innumerevoli raccolte di poesie, saggistica e narrativa, Raffo ha insegnato per anni al Liceo Classico E. Cairoli di Varese e dirige oggi il centro culturale “La Piccola Fenice”, fondato nel 1986.

Profondo studioso e traduttore di opere poetiche anglo-americane, molte delle quali al femminile. Una poetessa fra tutte, Emily Dickinson, della quale tradusse tutto il corpus poetico. Fra i suoi scritti, si annoverano romanzi come Alice e il vento, Fantasmi allo specchio e Mio padre René, oltre ad una corposa

produzione poetica. L’aperitivo letterario, che apre una serie di eventi nei prossimi mesi, è stato concepito dall’Ostello Casa Rossa, l’ostello della gioventù di Laveno Mombello che oltre alla consueta attività ricettiva, propone ed ospita diversi eventi culturali e sociali nel territorio, come in occasione dello scorso Festival dell’Educazione 2016. L’iniziativa è sostenuta da Eureka! Cooperativa Sociale, con la collaborazione della Biblioteca comunale “Antonia Pozzi” di Laveno Mombello. La partecipazione alla serata e all’aperitivo prevede un contributo di euro 10. E’ cortesemente richiesta la prenotazione poiché i posti sono limitati.

Le prenotazioni sono possibili via mail info@ostellodilaveno.it, telefonando al +39 348 8131112 oppure

contattando lo staff sulla pagina FB “Ostello Casa Rossa Laveno Mombello”. L’Ostello Casa Rossa si trova in via Roma 23, Laveno Mombello. Per dettagli sulla location, visitate il sito web www.ostellodilaveno.it