Ragazzo investito in via Como, è in gravi condizioni

ambulanza soccorsi 118

Sono molto gravi le condizioni del ragazzo che è stato investito a Cairate. L’incidente nella frazione di Bolladello in via Como, poco prima della rotonda con via Palermo e via Madonnina, è avvenuto intorno alle 18.40. (immagine di repertorio)

Investito è stat un 27enne. Il ragazzo è stato soccorso dal personale di Areu giunto sul posto con un’ambulanza e un’automedica in codice rosso.

Il giovane è stato poi trasportato in ospedale a Varese. Le sue condizioni sono considerate molto gravi.