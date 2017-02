Ragazzi e adulti a confronto secondo Alberto Pellai

Foto di Cairate e Bolladello

Domenica 12 febbraio si conclude il Progetto Educativo, organizzato dal Cineteatro “Padre Giacomo Martegani” di Cairate, dal titolo “Il mondo dei ragazzi e il mondo degli adulti a confronto: l’educazione emotiva“.

Dopo la visione dei film Disney “Inside out” e “Quel pazzo venerdì”, commentati dallo psicologo Luca Vischio, e dopo gli interessanti spunti proposti dalla dottoressa Cecilia Pirrone, psicologa e psicoterapeuta, è la volta del dottor Alberto Pellai, stimato medico, psicoterapeuta dell’età evolutiva e ricercatore presso l’Università degli Studi di Milano.

Nell’incontro di domenica verrà affrontato il tema delle sfide educative in età preadolescenziale e adolescenziale, con riferimenti anche all’ultimo libro, scritto dal dottor Pellai in collaborazione con la psicopedagogista Barbara Tamborini: “L’età dello tsunami. Come sopravvivere a un figlio preadolescente.”. La conferenza si terrà alle ore 16.00 e sono invitati, in modo particolare, genitori, catechisti, educatori e insegnanti.