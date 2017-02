Ragioni e valori dell’accoglienza raccontati a Villa Delfina

Filosofarti 2017

Giovedì 23 febbraio 2017 a Villa Delfina a Crenna di Gallarate, nell’ambito della rassegna Filosofarti, si è tenuta la conferenza “Ragioni e valori dell’accoglienza” a cura di Egea Editore in collaborazione con l’Associazione Vivere Crenna.

Alessandro Rosina e Sergio Sorgi, autori del libro “Il futuro che (non) c’è”, hanno presentato le ragioni del loro intervento spiegando la ricerca da loro effettuata sui cambiamenti sociali e demografici. Uno spaccato di un Paese che ha bisogno di riflettere profondamente su un futuro quasi dimenticato, in un epoca focalizzata solo sul presente. I dibattiti degli autori hanno ripercorso i grandi cambiamenti che si sono verificati nella storia, creando nell’immaginario del pubblico presente, una fotografia di una terra che ha dimenticato i grandi sforzi e traguardi del passato e che ha smesso di crescere in quanto non guarda più al futuro.

Sulla copertina del libro è stata disegnata una porta aperta, un simbolo augurale e positivo di cambiamento, affinché questo spaccato risultante dai dati demografici, possa mutare e puntare ad un futuro positivo, aperto all’accoglienza, all’inclusione e alla multiculturalità. Il riappropriarsi di un’idea di progettualità futura, di un progetto di vita e di apertura sociale sono stati i temi affrontati nella conferenza, che ben si sposano con la mostra ospitata da Vivere Crenna, “Il Volto dell’accoglienza nel disegno”.

Proprio il tema dell’accoglienza, se si considera che l’ospitalità è una delle virtù più antiche dell’uomo, è fondamentale per lo sviluppo di un paese che si focalizzi sulla persona al centro di tutto con l’obiettivo di creare un futuro migliore.

Il libro “Il futuro che (non) c’è” di Rosina e Sorgi, invita a seguire un filone costruttivo di ricerca di benessere per tutti, di sviluppo della rete sociale in un’economia di appartenenza e di un’aspirazione positiva verso il futuro.

La mostra “Il Volto dell’accoglienza nel disegno” è visitabile fino al 5 marzo 2017 di sabato e domenica dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 19 in Villa Delfina, via Donatello 9A, a Crenna di Gallarate.

Nell’ambito di Filosofarti, la prossima conferenza a margine della mostra si terrà domenica 5 marzo 2017 alle ore 17 in Villa Delfina con Gloria Origgi “Gossip: chi dice cosa di chi?” a cura di Egea Editore in collaborazione con l’Associazione “Vivere Crenna”.

