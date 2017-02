Raige, dopo Sanremo incontra i fan alla Mondadori

Appuntamento con Raige alla Mondadori di Via Morosini 10 per giovedì 16, alle 15. Il rapper, reduce dalla 67esima edizione del festival di Sanremo, insieme a Giulia Luzi, con il brano “Togliamoci la voglia” incontrerà i fan varesini e firmerà autografi.

L’evento sarà anche l’occasione per presentare l’album uscito il 10 febbraio, “Alex Sanremo Etion”, l’album che include tutti i brani di “Alex” (uscito nel settembre 2016 debuttando ai vertici della classifica di vendita) e 5 nuove canzoni (2 inediti, il singolo in gara al Festival, la cover e il duetto con Annalisa “Dimenticare mai”).

Durante la settimana del Festival è stato pubblicato il vinile 45 giri, in edizione limitata, che contiene “Togliamoci la voglia” e la cover “C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones”.

Raige ha partecipato, insieme a Giulia Luzi, alla 67^ edizione del Festival di Sanremo con il brano “Togliamoci la voglia”, un perfetto mix di rap e pop composto dallo stesso rapper piemontese con Zibba, Antonio Iammarino e il gallaratese Luca Chiaravalli.

Raige dal 13 febbraio inizia l’instore tour:

Queste le date ad oggi confermate:

13/02 Genova (Feltrinelli – Via Roccatagliata Ceccardi, 16 – h.15.00) + Torino (Feltrinelli Stazione – h.18.30)

14/02 Como (Frigerio Dischi – Via Luini Bernardino 46 – h. 15.00) + Bergamo (Mediaworld –Stezzano – h.18.30)

15/02 Verona (Feltrinelli Stazione – h. 15.00) + Brescia (Mondadori – h. 18.30)

16/02 Varese (Mondadori – Via Morosini, 10 – h.15.00) + Milano (Mondadori Megastore – Piazza Duomo, 1 – h. 18.30)

17/02 Napoli (Feltrinelli Stazione – h.18.00)

18/02 Siracusa CC Belvedere (Euronics – h. 15.00) + Catania CC Katané (Euronics – h. 18.30)

19/02 Reggio Calabria (Mondadori – Corso Garibaldi, 198/200 – h. 15.00) + Cosenza (Mediaworld h.18.30)

20/02 Taranto (Mondadori – Via Giuseppe De Cesare, 35 – h. 15.00) + Lecce (Feltrinelli – h. 18.30)

21/02 Roma (Discoteca Laziale – Via Giovanni Giolitti, 263 – h. 17.00)

22/02 Firenze (Galleria del Disco, Sottopassaggio Stazione – Piazza della Stazione, 14 – h. 15.00) + Bologna (Mondadori – Via D’Azeglio – h. 18.30)