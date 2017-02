Rally dei Laghi: le miss, la cena e i premi speciali

Rally dei Laghi 2016 - Prova spettacolo a Caravate

Si avvicina il Rally dei Laghi, grande evento motoristico di inizio primavera di cui sono già note da tempo le date e i percorsi, ma che comprende anche una serie di eventi collaterali che l’organizzazione sta definendo nei dettagli in queste settimane.

Galleria fotografica Rally dei Laghi 2016 - Prova spettacolo a Caravate 4 di 23

ISCRIZIONI

L’attesa per conoscere i partecipanti e le relative vetture resterà tale ancora per qualche tempo. Tra una settimana esatta, giovedì 23 febbraio, saranno infatti aperte le iscrizioni: per portare al “Laghi” la propria vettura ci sarà tempo sino al 9 marzo, ma chi si iscrive nei primi giorni (entro le 18 di lunedì 27) avrà diritto a uno sconto del 15% sulla tariffa prevista. Le iscrizioni vanno inviate via mail all’indirizzo rally_dei_laghi@yahoo.it.

MISS RALLY

Sul podio finale, oltre ai vincitori, salirà anche questa volta una reginetta di bellezza: la vincitrice del concorso Miss Rally dei Laghi che è un appuntamento piacevole che si ripete ormai dal 2013. Proprio la vincitrice della prima edizione, Alexia Cunico, affiancherà il comico Max Pieriboni nella conduzione della serata di sabato 11 marzo nel corso della quale sarà eletta la miss 2017. Sul palco di Villa Porro Pirelli a Induno Olona, sotto la regia del promoter Eugenio Barbaresco, ci saranno anche il cantante Marco Muraro, la ballerina Alessia Roggeri, il violinista Roberto Urgesi e il ventriloquo Andrea Fratellini. Per informazioni si può chiamare il numero 335-8110322.

CENA A VARARO

Intanto, sabato 18 febbraio, gli appassionati possono partecipare a una cena “pre-rally” organizzata alla Capanna Gigliola di Casere, località che si trova nei pressi di Vararo, nel corso della quale saranno svelati diversi particolari legati all’edizione 2017 del “Laghi”. Cena aperta a tutti in cui, per tradizione, alcuni piloti presenti svelano il loro equipaggio e la vettura con cui gareggeranno.

TROFEO INVERSIONE

La breve (ma intensa) prova di apertura del “Laghi” sarà di nuovo la “Colacem”, disegnata sulle strade che circondano il noto cementificio al confine tra Caravate, Cittiglio e Gemonio. In palio nella circostanza sarà messo il Trofeo Inversione offerto dal gruppo VCO Rally che voterà il pilota capace di dare il migliore spettacolo in mezzo alla consueta, grande cornice di pubblico. Nello stesso ambito ci sarà un trofeo per l’equipaggio che infliggerà il maggior distacco al secondo classificato della propria classe.

MEMORIAL SAREDI

Per la seconda volta consecutiva al “Laghi” sarà istituito un ricordo di Mauro Saredi, pilota luinese scomparso all’inizio del 2016. Il riconoscimento sarà assegnato al vincitore della classe N3, e il nome di Mauro sarà apposto sugli adesivi della gara, posizionati su tutte le vetture.

APPUNTAMENTO A GAVIRATE

Prima di arrivare all’appuntamento agonistico, gli appassionati di rally e i curiosi potranno avere un assaggio di “Laghi” recandosi al centro commerciale Campo dei Fiori di Gavirate dove, nella settimana che precede la corsa, verranno esposte alcune vetture e saranno distribuiti tutte le informazioni sull’evento. Sul posto anche la postazione di Radio Village.

DIRETTAVN

Se il “Laghi” è una tradizione, anche la diretta di VareseNews inizia ad avere una solida storia alle spalle. E naturalmente, anche quest’anno, il nostro giornale racconterà la gara fin dai giorni precedenti con un lungo liveblog (qui l’edizione 2016) nel quale troverete curiosità, informazioni, immagini e naturalmente le notizie in tempo reale. Chi volesse affiancare VareseNews in questa avventura attraverso una sponsorizzazione può contattare il nostro ufficio commerciale scrivendo a marketing@varesenews.it.