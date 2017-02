Rapinata per strada, la Polizia prende il responsabile ma il pm lo libera

Polizia generica controllo notte

Hanno notato una ragazza che armeggiava con il proprio smartphone, l’hanno avvicinata e uno di loro l’ha spinta a terra e le ha rubato il telefono. Il gruppetto è stato fermato a poche decine di metri di distanza dalla Polizia, intervenuta in maniera tempestiva dopo che la ragazza aveva lanciato l’allarme.

La notte tra sabato e domenica, verso le ore 1.30, personale della volante è intervenuto in via Pietro Micca a Legnano, dop che con una chiamata al 112 la vittima aveva riferito di essere stata rapinata del proprio telefonino da un soggetto appartenente ad un gruppetto di passaggio.

La ragazza era ferma sul marciapiede, vistasi avvicinata dal gruppetto, aveva tentato di mettere in tasca il proprio cellulare che teneva in mano. Non è riuscita nella manovra, quando uno dei ragazzi (un sudamericano) le ha afferrato il cellulare e per farlo mollare, ha spintonato la ragazza facendola precipitare a terra.

Gli agenti si sono messi alla ricerca del gruppetto, individuando 4 persone in via Roma, i quali si stavano nascondendo tra le autovetture. Dopo averli fermati, hanno trovato il cellulare della ragazza per terra. In base alla descrizione del colpevole fornita dalla vittima, è stato individuato un giovane di origine peruviana residente a Lonate Pozzolo, il quale è stato visto e riconosciuto dalla ragazza.

Il responsabile è stato arrestato ma, poiché il P.M. di turno non ha ritenuto di dover chiedere misure cautelari, è stata disposta l’immediata liberazione dell’arrestato. Il magistrato ha valutato la giovane età del reo e il fatto che fosse incensurato.