“Regolare il pagamento dei contributi sociali”

«I contributi rivolti alle persone bisognose sono arrivati» Il Comune di Varese smentisce disguidi e disservizi nelle politiche di sostegno al disagio.

«E’ bene quindi chiarire subito – spiega Andrea Campane Dirigente assessorato Servizi Sociali - che i fondi messi a disposizione da Regione Lombardia per il mantenimento dell’abitazione in locazione sono erogati previa richiesta degli interessati, nell’ambito delle misure attivate e tempestivamente comunicate dal Comune di Varese; tali risorse sono erogabili fino ad esaurimento delle disponibilità.

Deve essere ben chiaro che tutti i fondi erogati da Regione Lombardia sono debitamente rendicontati e restituiti se non spesi, a meno che sia la Regione stessa a dare agli Enti Locali la possibilità di utilizzarli con criteri di accesso rivisti. Non è neppure immaginabile che fondi regionali o statali destinati ad un determinato scopo vengano distratti per finalità diverse».

Diverso è il caso dei contributi di natura comunale: « I contributi erogati periodicamente dal Comune di Varese (comunemente noti, ad esempio, come “minimo vitale” o “conto canone”) sono finanziati esclusivamente con risorse dell’Amministrazione Comunale. Questo è anche il caso delle erogazioni a favore di utenti che si sono rivolti al Sindaco e agli uffici per alcuni ritardi nei pagamenti. A tutti è stato precisato che nel mese di gennaio si sarebbe provveduto ai pagamenti dei contributi, cosa che è accaduta. Rispetto ai ritardi segnalati ci siamo già scusati con gli utenti, precisando anche che questa Amministrazione sta mettendo in campo soluzioni concrete per evitare il ripetersi di situazioni simili. Gli uffici hanno elaborato un nuovo sistema di lavoro che, nei prossimi mesi, renderà le procedure interne al Comune più efficienti e semplificate».

Non si nascondono i temi lunghi : «Non si può, però, ignorare che i ritardi segnalati hanno una genesi antica e non sono in alcun modo correlati al cambio di Amministrazione. Hanno ragioni tecnico-amministrative sulle quali solo di recente è stato possibile impostare un lavoro di rivisitazione e razionalizzazione. Si sta, quindi, recuperando una situazione pregressa di grande complessità, grazie anche ad una forte sinergia tra diversi settori dell’Amministrazione. Nei prossimi mesi il nuovo metodo di lavoro entrerà completamente a regime e verrà esteso anche ad altri settori del Comune. In questo senso l’indirizzo ricevuto dalla Giunta comunale nelle scorse settimane è stato tassativo: ampia collaborazione tra gli uffici dei servizi sociali e della ragioneria per diventare una amministrazione puntuale nel pagare coloro che usufruiscono dei contributi erogati dal Comune».