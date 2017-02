ReMida, far parlare una fiaba con le immagini

Foto varie

Sabato 18 febbraio alle ore 15,30 presso il Chiostro di Voltorre, il quarto approfondimento culturale nell’ambito della mostra di Ettore Antonini organizzata da Carla Tocchetti, è dedicato interamente a Pinocchio: Stefania Barile offrirà con l’Artista Antonini una rilettura didattica della nota fiaba collodiana.

Si tratta di una testimonianza di studio storico-filosofico, di ricerca artistica, di esperienza didattica e di passione per l’arte sensibile al civic engagement: impegno civile e coinvolgimento attivo nella vita sociale. Stefania Barile è docente di Filosofia e Scienze Umane, studiosa di estetica filosofica, di arte contemporanea e di metodologia dell’educazione alla legalità, e giornalista. Attualmente collabora con il Centro Internazionale Insubrico “Carlo Cattaneo” e “Giulio Preti” dell’Università degli Studi dell’Insubria (Direttore Scientifico prof. Fabio Minazzi) nell’ambito del progetto dei Giovani Pensatori. E’ ideatrice e coordinatrice di Legalità come prassi, il Laboratorio sulla Legalità dei Giovani Pensatori.

Domenica 19, penultima domenica di apertura per famiglie legata alla mostra/evento su Pinocchio.

Con noi ancora Speedy Creativa per aiutarvi a realizzare copertine e pagine con protagonisti i vari personaggi della fiaba.

Chi viene per la prima volta visiterà la mostra guidato da una nostra operatrice mentre chi ritorna potrà partire subito con il laboratorio pratico.

Attenzione che stiamo pensando come organizzare l’esposizione finale dei vostri capolavori!!!!!

I turni sono 2 e solo pomeridiani:

1° turno : dalle ore 14.30 alle ore 16.30

2° turno : dalle ore 16.30 alle ore 18.30

Obbligatoria la prenotazione fino ad esaurimento posti ( max 30 ​per turno) alla mail remida.varese@gmail.com indicando il turno scelto, il numero e l’età dei bimbi e degli adulti partecipanti.

Contributo di € 5 a bambino e ad adulto + € 10 di iscrizione annuale all’Associazione Altrementi per ogni adulto. Entrata gratuita per i bimbi sotto i 2 anni.