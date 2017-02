Repubblica.it scopre “Il paese triste dove nascono i comici”

Foto varie

«Il Lago? Luogo di depressione, e forse è per questo che la risposta è andare via, qui non c’è tanto da ridere».

Luino non esce proprio benissimo nel servizio di Francesco Gilioli per Repubblica, almeno sentendo uno dei primi comici della sponda Magra, Enzo Iacchetti, che apre il video pubblicato dalla versione on line del quotidiano diretto da Mario Calabresi dove si parla del “pese dei comici” (anche se Luino è città).

Massimo Boldi, ci va giù duro anche lui: «Luino? Piove sempre, è un po’ il pisciatoio d’Italia, fosse per questo che sono nate le barzellette», dice l’ambasciatore di Luino nel mondo, premio che gli è stato consegnato nel dicembre scorso.

Mentre Dario Fo – che a Luino visse a cavallo tra gli anni ‘50 e ‘70 – in sottofondo canta, ecco Francesco Salvi, che parla dei tanti confini di Luino, delle Brigate Rosse e dei passaggi più o meno segreti, mentre i droni riprendono dall’alto: «Quello che ci accomuna tutti è la follia del lago» se tuttavia, anche per Salvi «Luino non offre niente, anche per questo ci sono mille pulsioni che ti spingono ad andare via».