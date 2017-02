Residenti o non residenti, a Casciago le tariffe non cambiano

La sede dell'asilo

Residenti o non residenti, le tariffe alla scuola materna “Angela Dell’Acqua” di Casciago sono identiche per tutti. A differenza del vicino Comune di Varese che ha fatto altre scelte, la struttura casciaghese, ente morale parificato, gestita dalla Fondazione Angela Dell’Acqua che vede al suo interno un cda formato da parroco con la carica di presidente, un esponente del Comune, un rappresentante dei genitori, un rappresentante della comunità pastorale e una esponente delle suore Orsoline, ha scelto di mantenere le tariffe invariate sia per i residenti a Casciago sia per chi viene da fuori Comune.

Galleria fotografica L'asilo di Casciago compie 90 anni 4 di 10

Il costo mensile è di 220 euro, cui si sommano i servizi facoltativi di pre e dopo scuola, 30 e 30 euro. Attualmente gli iscritti dono 56, ma c’è la possibilità di ampliare il numero fino ad arrivare a 84 con l’apertura della terza sezione. La scuola materna ha quattro insegnanti, un’assistente e la cuoca che gestisce la cucina interna, disponibile a variare il menù a seconda delle esigenze dei piccoli iscritti (diete particolari, allergie e così via).

I bambini possono usufruire di corsi extra, tutti gratuiti e gestiti da personale qualificato: è in corso la collaborazione con la Casmo, la società calcistica di Casciago presieduta da Veronica Orlandi, maestra e coordinatrice della scuola materna “Angela Dell’Acqua”; c’è il corso “Bambility”, per crescere insieme ai cani; ci sono le lezioni di motoria, educazione religiosa, manipolazione, pittura, arte e lettura, con la biblioteca interna che offre il servizio di prestito e consultazione.

Le iscrizioni sono aperte fino a fine febbraio, ma c’è spazio anche per eventuali ritardatari. La struttura, rinnovata di recente, è visitabile su appuntamento: per contattare la scuola materna “Angela Dell’Acqua” si può telefonare al numero 0332226001 o mandare una mail all’indirizzo asilo.casciago@libero.it. C’è anche il sito www.scuolamaternaangeladellacqua.it.