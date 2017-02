Riapertura punto nascite, PD: “Le “scarica barile””

Generiche

Siamo felici per la notizia di oggi, per la riapertura del punto nascite dell’Ospedale di Angera. Il territorio è stato ascoltato e questo dimostra che si può far cambiare la linea di chi ci governa in Regione Lombardia.

Siamo comunque molto sorpresi che il Consigliere Regionale Emanuele Monti continui a comportarsi con metodo da “scarica barile” per la riapertura. Quello che ha dichiarato oggi alla Stampa è completamente falso e non rispetta i tantissimi cittadini che si sono spesi per la riapertura. Lui sostiene che le responsabilità della chiusura erano dello Stato. E’ falso! Lui sa bene che la politica sanitaria è completamente demandata in mano alle regioni.

Quindi tutto lo show negativo della chiusura del punto nascite di Angera ha un’unica responsabilità: la giunta regionale Lombarda e la maggioranza di Lega Nord che ci governa da più di 20 anni in Regione. Quindi ci auguriamo che le false dichiarazioni in cui il consigliere regionale Monti ci abitua, vengano ridimensionate con la Verità, rispettando il territorio e la popolazione.

Saluti

Circolo del Partito Democratico di Angera, Ispra, Ranco