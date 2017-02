Riapre il gruppo “Sei di Cocquio se…”

Da oggi in poi:

1) La pagina nasce allo scopo ludico e di intrattenimento sociale, nasce per condividere ricordi, eventi, pubblicità costruttive, post di interesse generale, i post non adeguati verranno ELIMINATI oppure NON APPROVATI.

2) Sulla Pagina è possibile pubblicare post inerenti a Eventi Culturali, Manifestazioni e feste del territorio, eventi sportivi, post di interesse generale, richieste e/o offerte di lavoro, pubblicità per piccole imprese locali purché senza spam.

3) E’ assolutamente vietato porre quesiti e/o lamentele in merito alla gestione del territorio, dei luoghi pubblici e/o questioni private, nonché fare propaganda politica. Non è possibile affrontare casi personali per i quali sono disponibili altri sistemi di comunicazione. Nel caso di richiesta di informazioni o consigli su casi personali rivolti alla amministrazione comunale potete scrivere a: filodiretto@comune.cocquio-trevisago.va.it o chiamare il numero 0332-975151 o seguire la Pagina Facebook dell’amministrazione comunale.

4) Non sono assolutamente tollerati comportamenti volutamente polemici e reiterati (cosiddetti “trolling” o ” flame”), i commenti contenenti dati sensibili, disturbanti la discussione e/o offensivi verso persone e/o associazioni.