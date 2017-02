Ricettavano pezzi di auto dai domiciliari, denunciati

Immagini di carabinieri

I carabinieri della stazione di Fagnano Olona erano andati a casa di R.B e O.B. (due fratelli di nazionalità marocchina) per il consueto controllo a due pregiudicati agli arresti domiciliari ma, quando sono giunti nei pressi dell’abitazione dove i due stavano scontando la misura cautelare, li hanno trovati nel cortile del condominio intenti a caricare un furgone con altri due complici (M.A. e N.A. anche loro fratelli ed entrambi marocchini) con pezzi di auto probabilmente rubati. Tutti e quattro sono stati denunciati per il reato di ricettazione in concorso.

Dalla perquisizione all’interno del furgone, dell’abitazione e del garage, i militari hanno rinvenuto e sequestrato 80 kg di cavi di rame, 55 copricerchi, 8 dispositivi di indicatori di direzione per autovettura, 75 fanali anteriori e posteriori autovettura, 15 specchietti retrovisori, 3 alberi motore, 6 motori di tergicristalli, un radiatore e altro materiale elettronico.

Sono in corso approfonditi accertamenti finalizzati a stabilire l’esatta provenienza del materiale rinvenuto e l’eventuale destinazione dello stesso. Il sequestro di tale materiale segue quello molto simile di qualche settimana fa nel vicino comune di Cassano Magnago dove fu scoperto un depositi di auto e pezzi di vetture rubate in tutta la Lombardia. Non si esclude che le persone denunciate possano far parte della stessa banda di ricettatori di componenti di auto rubate.