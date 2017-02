Rifiuti nei boschi, il sindaco Cavallin: «Imbecilli che danneggiano tutti»

Valganna, la discarica di fianco alla statale

«Imbecilli che danneggiano l’ambiente, e che caricano di costi l’Amministrazione comunale e dunque fanno pagare la loro imbecillità e la loro irresponsabilità ad ogni cittadino indunese».

E’ fuori dagli stracci il sindaco di Induno Olona Marco Cavallin, all’indomani del ritrovamento di una discarica abusiva in Valganna: «Non ne possiamo più di mandare i nostri operatori a recuperare sacchi della spazzatura, mobili, amianto abbandonati per strada o nei boschi da queste persone che pur in presenza di discariche comunali aperte e funzionanti se ne fregano e buttano i loro rifiuti dove gli pare e piace».

Cavallin chiede ai cittadini di Induno Olona di collaborare, non solo per un corretto smaltimento dei rifiuti ma anche per la vigilanza: «Tutti devono capire che gesti come questo non solo inquinano e deturpano l’ambiente, ma si trasformano in costi che poi ricadono su tutta la comunità. Il recupero e lo smaltimento di questi rifiuti li pagano i cittadini di Induno Olona, e ogni euro speso per queste attività è un euro in meno che possiamo destinare a servizi, miglioramento del paese, progetti culturali».

L’invito del sindaco è quello di essere attenti e denunciare: «In tre anni da sindaco non ho mai sentito di qualcuno che sia venuto in Comune o che sia passato dalla Polizia locale a segnalare o denunciare questi fatti. Eppure non credo che nessuno non veda mai nulla. Chiedo a tutti i cittadini corretti di assumersi la responsabilità di una testimonianza se vedono qualcuno che commette questi atti”.