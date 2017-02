Rilascio passaporti, la Questura: “Facciamo il massimo”

l'album delle foto che non vanno in nessun altra categoria

Quanto tempo occorre per ottenere un passaporto? Perchè il sistema di prenotazione on line non permette di effettuare la prenotazione? Perchè costringere i cittadini a fare lunghe code in orario lavorativo per ottenerlo? Questa volta la richiesta di chiarimento arriva dal nostro lettore Enrico che lamenta un servizio – a suo dire – poco efficiente.

Ciclicamente torna il problema e ciclicamente arriva puntuale la risposta della Questura di Varese: «Il sistema on line funziona, il problema è che le prenotazioni sono al completo fino a marzo e non diamo la possibilità di prendere appuntamento a più di un mese di distanza perchè non avrebbe senso – spiegano dagli uffici – facciamo il possibile per accontentare i cittadini e generalmente stiamo nei 15 giorni di tempo per il rilascio. Per le urgenze documentate (viaggi di lavoro, particolari situazioni di salute) lo rilasciamo anche in due giorni».

Il responsabile delle relazioni esterne Luigi Marsico aggiunge che «è anche possibile scrivere alla mail urp.quest.va@pecps.poliziadistato.it per fare una richiesta urgente» e consiglia di «consultare il sito dedicato alla questura e ai commissariati della provincia di Varese (lo trovi qui)» per gli orari di apertura dell’apposito ufficio a Varese, Busto Arsizio, Gallarate e Luino».