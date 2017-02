Rimangono gravi le condizioni della ragazza ferita a Galliate

Rimangono molto critiche le condizioni della giovane rimasta coinvolta nell’incidente tra due vetture a Galliate Lombardo. La ragazza si trovava a bordo dell’Alfa Romeo Mito guidata da un amico che si è scontrata con una Renault Clio. La vettura, dopo l’impatto, è carambolata finendo contro un muro.

Galleria fotografica Incidente Galliate 4 di 6

La ragazza, che compirà 21 anni in agosto, ha riportato serie ferite all’addome, al torace e a una vertebra fratturata. Gravi le condizioni anche dell’amico alla guida trasportato in elisoccorso all’ospedale di Legnano dove è ricoverato in prognosi riservata nel reparto di terapia intensiva.

Meno preoccupanti le condizioni della conducente della Clio.