Rimpasto di giunta: entrano Riva e Agostini

Melissa De Santis, sindaco di Ispra

Il Sindaco Melissa De Santis ha annunciato la nuova composizione della Giunta del Comune di Ispra dopo il rimpasto.

«Avendo la fortuna di poter contare su una squadra competente e disponibile, ho deciso di dar seguito a quanto annunciato all’inizio del mio incarico: coinvolgere quanto più possibile i consiglieri nell’azione amministrativa del Comune – ha dichiarato il sindaco – Per questo, ora che siamo a metà mandato, ho deciso di chiamare in Giunta i consiglieri Riva e Agostini».

La nuova giunta isprese è cosi composta:

Melissa De Santis, Sindaco

Angelo Granata, Vice Sindaco con delega ai servizi alla persona

Renzo Agostini, Assessore al Territorio e all’ambiente

Cristina Riva, Assessore alla Cultura

Davide Turetta, Assessore al Commercio, Politiche educative e giovanili

Il Sindaco tiene per sé le deleghe alle Risorse Strategiche e Patrimonio, e alla Polizia Locale e Protezione Civile.

«Ringrazio gli Assessori uscenti per l’impegno profuso in questi anni e per l’impegno che hanno assicurato di continuare a dare nell’amministrazione. Ovviamente l’azione amministrativa non è limitata alla Giunta – conclude De Santis – per questo nei prossimi giorni procederò ad assegnare altre deleghe ai consiglieri. La nuova giunta opererà ovviamente nel segno della continuità con quanto fatto fin’ora, pertanto non ci sarà nessuna interruzione nei servizi ai cittadini, ma continuità garantita perché sono loro al centro del nostro agire quotidiano»

Martina Cao, vice-Sindaco uscente dichiara: «Ringrazio il Sindaco De Santis per la positiva esperienza di questi primi anni. Ritengo giusta la decisione condivisa in maggioranza di coinvolgere quanto più possibile tutti i consiglieri nell’azione amministrativa. Sono certa che i due nuovi Assessori faranno un ottimo lavoro, e continuerò comunque a dare il mio apporto da consigliere».

«Accetto questo nuovo incarico di Vice Sindaco – dichiara Granata – con molto entusiasmo e confermando la mia massima disponibilità. Abbiamo la fortuna di essere una squadra qualificata e coesa e per questo non ho dubbi che Giunta e gruppo consiliare continuino a portare a casa per Ispra buoni risultati come quelli ottenuti in questi primi anni di amministrazione».