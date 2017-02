Rinasce la passione per il liceo classico

12 settembre, si ritorna in classe

Il liceo classico è vivo e torna a volare. I numeri delle iscrizioni, che si sono chiuse ieri sera alle 20, confermano la ripresa degli studi classici nel Varesotto.

LICEO CLASSICO

Il Crespi di Busto Arsizio conferma le sue due sezioni “piene piene” e così quello di Gallarate che chiude con un numero di alunni abbondantemente adeguato a formare la classe prima. Ciò che fa spiccare il volo alle lettere antiche sono numeri del Cairoli di Varese che torna ad avere 7 prime, invertendo decisamente un trend negativo che si registrava da tempo. Pienamente soddisfatto il preside Salvatore Consolo: « I nostri sforzi sono stati ripagati. Abbiamo numeri importanti e il liceo torna a crescere: quest’anno usciranno meno studenti di quanti ne entrino».

LICEO SCIENTIFICO

Se il classico festeggia, non può dirsi pienamente soddisfatto lo scientifico Ferraris di Varese che perde una sezione rispetto allo scorso anno: « Diciamo che siamo stabili – commenta il dirigente Giuseppe Carcano – di solito viaggiamo tra le 9 e le dieci prime classi. Lo scorso anno ne abbiamo attivate 10 e quest’anno ne avremo 9 ma il dato nuovo è la grande richiesta del percorso “scienze applicate”: abbiamo 106 richieste per il corso tradizionale e 106 per l’altro. Abbiamo ancora otto iscrizioni da capire con esattezza».

Elevato gradimento per l’opzione scienze applicate si è registrato anche al Tosi di Busto Arsizio dove sono arrivate 250 domande per la maggior parte riservate al percorso introdotto dalla riforma.

LICEI SPORTIVO LINGUISTICO E SCIENZE UMANE

Il liceo scientifico, comunque, mantiene intatto il suo fascino: numeri stabili allo Stein e così all’Isis Valceresio di Bisuschio che, però, cede una classe dell’indirizzo scienze umane e vede riattivarsi il corso professionale ( mantenendo le sette prime). Numeri come sempre eccessivi al liceo sportivo di Gavirate dove l’unica sezione non può accogliere le oltre 60 iscrizioni pervenute e occorrerà riorientrare quanti non potranno essere accettati. Stabile il liceo linguistico dello Stein che quest’anno si arricchisce dello spagnolo.

Deve riorientare anche il liceo Curie di Tradate che attiverà le sue dieci classiche prime, limite massimo, con 4 a indirizzo scientifico, due scienze umane, due linguistico e due economico/sociale.

Sempre molto gettonato è il liceo Manzoni di Varese con la sua molteplice offerta: «La principale novità – racconta il dirigente Giovanni Ballarini – è la consacrazione del liceo economico che ha ottenuto ben 64 iscritti e potrà contare su due prime. Tengono gli altri indirizzi con scienze umane e linguistico tradizionale in linea mentre cala l’opzione Esabac. Piace sempre il musicale

LICEO ARTISTICO

Sold out al liceo Canadiani di Busto Arsizio che ha visto crescere il numero di richieste per il musicale: « Purtroppo possiamo attivare una sola sezione – ha spiegato il dirigente Andrea Monteduro – e delle 40 richieste dovremo scendere a circa 22. Selezione verrà fatta anche per il coreutica. Tutti gli altri saranno ammessi m non potremo accettare ulteriori domande».

Numeri ampiamente soddisfacenti anche al liceo artistico di Varese. Dopo un anno un po’ in calo, il Frattini riprende alla grande con 180 richieste.

Dodici classi prime partiranno al Gadda Rosselli di Gallarate che ha esaurito tutti i posti a disposizione: « Accettiamo tutte le richieste pervenute entro la chiusura del periodo ma non potremo accettarne altre» chiarisce il dirigente Pietro Bosello. Saranno attivate 4 classi di liceo linguistico, 4 di Tecnici a indirizzo marketing e finanziario e 4 tecnici a indirizzo turistico.

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO

Ottimi risultati al tecnico economico di Varese Daverio Casula dove partirà una classe in più nonostante il leggero calo dell’opzione CAT, in controtendenza rispetto al risultato di Gavirate dove la scelta di costruire un’offerta più sbilanciata verso la demotica e la tecnologia è stata premiata dagli studenti.

Come ogni anno, però, l’istituto tecnico economico superstar è il Tosi di Busto Arsizio dove sono arrivate oltre 500 domande, non tutte accoglibili: « Purtroppo possiamo accettare fino a 400 studenti – commenta la dirigente Nadia Cattaneo – è un dispiacere dover respingere qualcuno, anche se è il segnale che la scuola sta lavorando bene. Piace molto anche il percorso quadriennale che ha ottenuto un’ottantina di richieste di iscrizioni».

L’offerta economico professionale regge all’istituto Einaudi di Varese che conferma tutte le sue classi

ENOGASTRONOMICO

Overbooking all’IPC Falcone di Gallarate. Anche quest’anno l’enogastromomico raccoglie numerose richieste: « Avvieremo sei prime, oltre a due prime dei corsi regionali per l’alberghiero, tre classi del tecnico e due del fotografico che mantiene il trend – spiega la preside Marina Bianchi – Purtroppo dovremo riorientare una sessantina di domande, molte che giungono da fuori provincia. Ricordo, infatti, che la nostra offerta formativa ha poche alternative in un territorio molto vasto che arriva fino a Milano. Tanti ragazzi, inoltre, chiedono l’iscrizione al secondo e terzo anno… Diciamo che l’enogastronomico è ancora tra le proposte formative più apprezzate».

ISTRUZIONE TECNICA TECNOLOGICA

A livello tecnico, soddisfazione viene espressa dal dirigente Daniele Marzagalli dell’Isis Newton di Varese: « C’è la tenuta di un po’ tutti i corsi: meccanica e meccatronica, elettronica, tessile, chimico biologico. Bene anche il professionale legato all’agricoltura. Sulla formazione regionale triennale sono aumentati le domande per il corso motoristi mentre, invece, continua a non riscuotere interesse il termotecnico».

Buona tenuta anche l’Isis Ponti di Gallarate con i suoi corsi di meccanica e costruzioni aeronautiche, biotecnologie, informatica/elettrotecnica. Due corsi partiranno a Somma Lombardo suddivisi tra agrario e CAT e tre prime nel professionale.