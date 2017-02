Rinasce l’Associazione Mazziniana Italiana

Rinasce a Varese l’associazione Mazziniana, con sede in via Rainoldi 19.

A farlo un gruppo di persone già note nella società civile: tra i membri del comitato fondatore ci sono infatti Alberto Speroni, Piergianni Biancheri, Giorgio Luini, Renata Piatti, Carlo Manzoni, Leonardo Tomassoni, Piermaria Morresi.

«Non è un partito politico ma una associazione culturale – spiega Carlo Manzoni, coordinatore provvisorio in attesa della prima riunione che eleggerà il consiglio -. Ma sarà inevitabile fare qualche accostamento tra il pensiero mazziniano e la realtà odierna, come il concetto di Europa o l’attenzione al sociale uno dei principi fondamentali di Mazzini è la necessità di dotarsi di strumenti culturali per conoscere e decidere».

La “rinascita”è stata annunciata nel giorno della fondazione della repubblica romana, nel 1849: «abbiamo scelto di farlo in questo giorno per ricordare questo breve ma fondamentale atto iniziale – ha spiegato il socio fondatore Leonardo Tomassoni – la costituzione della repubblica Romana era la più democratica d’Europa e in essa convergono gli ideali liberali e mazziniani: che prevedevano libertà di culto, laicità dello stato, istituzione di matrimonio civile divisione dei poteri e abolizione della censura.Tutti valori di fondamentale importanza anche oggi».

La sezione varesina è stata intitolata a Giovanni Bertolè Viale, professore del Cairoli e «indimenticato mazziniano varesino».